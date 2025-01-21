الهلال السعودى يتمسك بضم محمد صلاح مجانا فى الصيف

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 يناير 2025 07:39 مساءً - كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن تمسك نادى الهلال السعودى بالتعاقد مع النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة فى صفقة مجانية.

وكتب فلوريان بليتنبيرج مراسل شبكة "سكاي سبورت ألمانيا" عبر حسابه الرسمى بمنصة "إكس"، أن مصادر مقربة مطلعة على سوق الانتقالات السعودي أكدت أن نادي الهلال مهتم جديا بضم محمد صلاح.

وأضاف "يراقب النادي السعودي الموقف عن كثب وهو مستعد للتحرك إذا غادر صلاح نادي ليفربول في صفقة انتقال مجانية في نهاية الموسم".

واختتم "قيل لنا مرة أخرى أن صلاح ليس هدفاً للانتقالات إلى باريس سان جيرمان، كما صرح رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي علناً في 3 ديسمبر على سكاي".

ويتربع محمد صلاح على عرش قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الموسم الحالي برصيد 18 هدفا، متفوقا على النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي صاحب الـ 17 هدفا.

وربطت تقارير اسم محمد صلاح برغبة الهلال في الفوز بخدماته، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بمقابل مالي كبير.

ولم يتوصل محمد صلاح إلى اتفاق مع فريقه ليفربول على تجديد عقده الذى ينتهي بنهاية الموسم الجاري 2025.