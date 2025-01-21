نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: غلق مزلقان أم خنان قبلي لتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لمدة 3 أيام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت محافظة الجيزة، ان الهيئة القومية لسكك حديد مصر ( قطاع البنية الأساسية لهندسة قسم إمبابة) قد أفادت بأنه سيتم غلق مزلقان ام خنان قبلي بخط القاهرة / السد العالي بالكم 26.100 لمدة 3 ايام وذلك من الساعة 9 صباحا يوم الاربعاء الموافق 22/ 1 / 2025 وحتى الساعة 9 صباحا يوم السبت الموافق 25/ 1 / 2025 لتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للمزلقان.

وأكدت محافظة الجيزة أن حركة السير ستكون من الجهة القبلية لمزلقان الحوامدية ومن الجهة البحرية لمزلقان ام خنان بحري.

وتشير محافظة الجيزة أن غلق مزلقان أم خنان قبلي خطوة هامة في إطار حرص الدولة على تأمين مزلقانات السكك الحديدية ومنع وقوع أي حوادث إلى جانب تحسين السلامة المرورية للمواطنين.

وتناشد محافظة الجيزة المواطنين ضرورة الالتزام بتعليمات رجال المرور واستخدام الطرق البديلة للمرور حفاظًا على سلامتهم.