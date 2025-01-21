نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في لقاءات منفصلة.. وزير الخارجية والهجرة يلتقي نواب البرلمان الأوروبي مقرري المجموعات السياسية المختلفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، في البرلمان الأوروبي، بمدينة ستراسبورج، لقاءات منفصلة مع كل من: النائب "كريستوف جومارت" مقرر مجموعة حزب الشعب الأوروبي بلجنة الشئون الخارجية، والنائب "ماتجز نيمك" مقرر الشريحة الثانية من حزمة الدعم الكلي لمصر بلجنة التجارة الدولية عن تحالف الاشتراكيين والديمقراطيين، والنائبين "ألبريكو جمبينو" مقرر مجموعة المحافظين الإصلاحيين بلجنة الشئون الخارجية و"دانيل بولاتو" مقرر بالمجموعة بلجنة التجارة الدولية.

وزير الخارجية في البرلمان الأوروبي



وأشاد الوزير عبد العاطي، بالتطور الذي تشهده العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا على وجود آفاق واسعة لمزيد من التطوير في العلاقات بين الجانبين خاصة بعد التوقيع على الشراكة الاستراتيجية والشاملة فى مارس ٢٠٢٤.

وسلط الوزير عبد العاطي، الضوء على أهمية تعزير التعاون المشترك خاصة في مجالات التجارة والاستثمار بما يحقق المنفعة المتبادلة، فضلًا عن التعاون فى مجالى الهجرة ومكافحة الإرهاب بما يعزز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وأوروبا.

وقد تناول الوزير، الجهود المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، والدور الانسانى الذى تقوم به مصر من خلال استضافتها لاكثر من ١٠ مليون أجنبي والأعباء الاقتصادية التي ترتبت على ذلك.

كما استعرض الوزير عبد العاطي، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتهيئة بيئة الأعمال في مصر ودعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، ورحب بالحزمة المالية الأوروبية المقدمة لمصر وصرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو، معربًا عن التطلع لسرعة صرف الشريحة الثانية بقيمة ٤ مليار يورو.

كما استعرض كذلك وزير الخارجية، التحديات السياسية والأمنية التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط، حيث أبرز جهود مصر في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة بالتعاون مع كل من قطر والولايات المتحدة ونفاذ المساعدات الإنسانية.

كما استعرض الوزير، محددات الموقف المصري من التطورات في السودان وسوريا والبحر الأحمر والقرن الإفريقي، مؤكدًا على أهمية تعزيز الدعم الأوروبي لمواجهة هذه التحديات خاصة مع الترابط بين أمن واستقرار الشرق الأوسط وأوروبا.