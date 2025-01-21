وزير الخارجية والهجرة يلتقى مع رئيس مجموعة ”الوطنيون من أجل أوروبا” بالبرلمان...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 يناير 2025 05:32 مساءً - التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع النائب "جوردن بارديلا" رئيس مجموعة "الوطنيون من أجل أوروبا" بالبرلمان الأوروبى، بحضور عدد من نواب المجموعة المعنيين بالعلاقات المصرية - الأوروبية، وذلك خلال زيارته لمقر البرلمان الأوروبى في مدينة ستراسبورج يوم الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠٢٥.

ثمن الوزير عبد العاطى دعم المجموعة السياسية لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الاوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، منوها إلى دور المجموعة الهام فى تمرير الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية لمصر بقيمة ٤ مليار يورو، مؤكدا على تشعب الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

كما استعرض السيد وزير الخارجية الجهود المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتبنى مصر لنهج شامل يقوم على ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، وأشار إلى الأعباء الاقتصادية على الحكومة المصرية نتيجة استضافة ملايين الأجانب بسبب الأزمات المتتالية في المنطقة. كما تناول النجاحات المصرية في مكافحة الإرهاب من خلال مقاربة شاملة تتضمن الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والتعليمية إلى جانب المواجهة الأمنية. واستعرض الوزير عبد العاطى كذلك مسار الإصلاح السياسي وما توليه القيادة السياسة من أولوية للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، واستعرض محددات الموقف المصرى من أزمات المنطقة والجهود الحثيثة المصرية لإعادة الاستقرار بالإقليم.