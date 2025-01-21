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الأرصاد: طقس غد الأربعاء 22 يناير 2025.. تغيرات مفاجأة وأمطار ببعض المناطق

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الأرصاد: طقس غد الأربعاء 22 يناير 2025.. تغيرات مفاجأة وأمطار ببعض المناطق

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 يناير 2025 05:32 مساءً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الأربعاء 22 يناير 2025، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للدفء الحرارة على شمال الصعيد ، دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.


وأشارت إلى أنه من المتوقع تكون شبورة مائية كثيفة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وفرص أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

ومتوقع غدا فرص ضعيفة لـ أمطار خفيفة صباحا على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على شمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 10، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 24 درجة، والصغرى 11، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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