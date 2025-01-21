وزير الخارجية والهجرة يلتقي رئيسة مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة -

اجتمع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مع النائبة "جارسيا بيريز" رئيسة مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي، وذلك في إطار اللقاءات التي يعقدها بمقر البرلمان الأوروبى في ستراسبورج يوم الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠٢٥.

وزير الخارجية



وأكد الوزير عبد العاطي، على أهمية العمل على تعظيم الاستفادة من الزخم الذى تشهده العلاقات المصرية-الأوروبية لا سيما بعد ترفيع العلاقات إلى شراكة استراتيجية وشاملة.

واطلع الوزير عبد العاطي، رئيسة المجموعة على الخطوات التي اتخذتها مصر على مدار السنوات الأخيرة للارتقاء بالمنظومة الحقوقية في مصر، مسلطًا الضوء على اعتماد أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وإطلاق العديد من المبادرات الحقوقية التى تسهم فى الارتقاء بالأوضاع الحقوقية مثل "حياة كريمة" و"تكافل وكرامة" و"بداية جديدة لبناء الإنسان"، وإطلاق الحوار الوطني، فضلا عن إصدار قرارات العفو الرئاسي.



كما استعرض الوزير، الجهود التي بذلتها مصر خلال السنوات الأخيرة على صعيد التنمية الاقتصادية فى ظل تحديات اقليمية ودولية صعبة ألقت بظلالها على الاقتصاد المصرى، فضلًا عن الأعباء الاقتصادية التي تحملتها الحكومة المصرية نتيجة استضافة ملايين من الأجانب الذين فروا من ويلات النزاعات في بلادهم، معربًا عن التطلع لقيام رئيسة المجموعة بحث كافة نواب مجموعتها لدعم اعتماد الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية لمصر.