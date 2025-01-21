مبادرة بداية جديد تنظيم النسخة الثالثة من المؤتمر الوطني "بناء جيل" في أسوان

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 يناير 2025 04:35 مساءً - تأتى مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى، فى إطار اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصرى وفى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، وتهدف إلي الاستثمار فى رأس المال البشرى.

وكثفت وزارة الشباب والرياضة ممثلة في مديرية الشباب والرياضة بأسوان، من فعالياتها لتفعيل المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء إنسان"، وغطت الفعاليات معظم مراكز الشباب والرياضة بأسوان، واستفادت من الفعاليات كل الأعمار، وتم تفعيل الأنشطة التى تخدم الرواد، ونفذت مديرية الشباب والرياضة بأسوان في هذا الصدد، ندوة للرواد عن الصحة النفسية، وذلك بمركز شباب مدينة أسوان، بمشاركة 50 مشاركا من الرواد.

كما نظمت الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين، بمديرية الشباب والرياضة بأسوان، النسخة الثالثة من المؤتمر الوطني "بناء جيل" بمركز شباب كوم أمبو، واستهدف المؤتمر استثمار أوقات فراغ الشباب والنشء وبناء جيل واعٍ ومبدع قادر على المساهمة في بناء مصر الحديثة.

ونظم مركز شباب الغابات بدراو دوري تنس طاولة، ضمن فعاليات مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، في خطوة نحو مجتمع خالٍ من الفساد، حيث نظمت إدارة شباب نصر النوبة ندوة توعوية استهدفت 21 طليعاً، وأكدت الندوة على أن مكافحة الفساد مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود كل أفراد المجتمع.

كما استجاب شباب دراو لمبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" من خلال تمكين المرأة، في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي تهدف إلى الاستثمار في رأس المال البشري وتمكين المرأة، ونظم مركز شباب مدينة دراو سلسلة من الفعاليات التي تهدف إلى رفع الوعي بقضايا المرأة والعنف الأسري. وقد شارك في هذه الفعاليات عدد كبير من الشباب الذين أكدوا على أهمية دورهم في بناء مجتمع أكثر عدالة ومساواة.

وتم تنظيم مسابقة السيرة النبوية كخطوة نحو بناء جيل واعٍ بقيم الإسلام في دراو، في خطوة نحو بناء جيل واعٍ بقيمه الإسلام، نظم قسم الشباب بالإدارة مسابقة السيرة النبوية وصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. والهدف من هذه المسابقة هو غرس مبادئ الدين الإسلامي في نفوس الشباب وتعزيز ارتباطهم بتراثهم الإسلامي، وقد لاقت المسابقة إقبالًا كبيرًا من الشباب، حيث شارك فيها 30 متسابقًا ومتسابقة.

ونفذت إدارة التعليم المدني والبرلمان بالتعاون مع إدارة شباب أسوان دورة تدريبية عن "الإبتزاز الإلكتروني" بحضور 35 شابا وفتاة من أعضاء الهيئات الشبابية بإدارة شباب أسوان، بمركز شباب مدينة أسوان وذلك في إطار المبادرة الرئاسية"بداية جديدة لتنمية وبناء الإنسان" للاهتمام ببناء الإنسان المصرى، وتأتي هذه الدورات التدريبية بهدف ثقل مهارات وتوعية الشباب حول كيفية الحماية والتعامل مع الابتزاز الإلكتروني ودار اليوم التدريبى عن معني الابتزاز الإلكتروني ومخاطرة علي المجتمع وطرق الحماية وما هي العقوبات القانونية للابتزاز الإلكتروني وتخلل التدريب عرض فيديوهات لقصص واقعية وكيف تعاملت مع الإبتزاز الإلكتروني وعرض للمبادرات الشبابية حول مكافحة الابتزاز الإلكتروني، وتفاعل المشاركين من خلال طرح الأسئلة والمناقشة حول موضوعات التدريب، وفي الختام تم تقييم الدورة التدريبية والإستماع إلي مقترحات وأفكار المشاركين.