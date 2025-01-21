إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد شخص لقيامه بغسـل 100مليون جنيه من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 يناير 2025 04:35 مساءً - إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فقد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص مقيم بمحافظة الدقهلية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفى.

وحاول المتهم إخفاء مصدر هذه الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء السيارات).

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 100مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.