نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية والهجرة يلتقي رئيس لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وزير الخارجية والهجرة يلتقي رئيس لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الأوروبي ورئيس وفد العلاقات مع دول المشرق وعدد من النواب أعضاء مجموعة حزب الشعب الأوروبي

اجتمع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، فى لقاء مجمع مع النائب "ديفيد ماك أليستر" رئيس لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، والنائب "لورونت كاسيلو" رئيس وفد العلاقات مع دول المشرق، والنائبة "سيسلين إيمارت" مقررة الشريحة الثانية من حزمة الدعم الكلي لمصر بلجنة التجارة الدولية، والنائب "ميكيليس هادجيبانتلا" مقرر ظل الحزمة الخاصة بمصر بلجنة الميزانية، والذين ينتمون لمجموعة حزب الشعب الأوروبي، وذلك خلال زيارته لمقر البرلمان الأوروبى في مدينة ستراسبورج يوم الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠٢٥.

وزير الخارجية مع مجموعة الاتحاد الأوروبي



وأعرب الوزير عبد العاطي، عن التقدير لموقف المجموعة الداعم لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي للشراكة الاستراتيجية والشاملة، مؤكدًا على أهمية تكاتف مؤسسات الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الشراكة بين الجانبين، منوهًا بأن نجاح الشراكة يجعلها نموذجًا يحتذى به.



وأشار الوزير عبد العاطي، إلى تعدد محاور الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وسلط الضوء على أهمية العمل على تعظيم المكاسب المتبادلة، وتعزيز التعاون المشترك في مجالات الهجرة ومكافحة الإرهاب، خاصة مع الدور الايجابى الذى تلعبه مصر لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.



كما ألقى الوزير عبد العاطي، الضوء على ملامح عملية التحديث الاقتصادي الشاملة التي تشهدها مصر، واستعرض التطورات ذات الصلة بتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان بما يلبى تطلعات الشعب المصري على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

اجتماع وزير الخارجية والهجرة



كما استعراض وزير الخارجية، الموقف المصري من القضايا الإقليمية، ولا سيما تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والدور البناء الذي لعبته مصر للتوصل إلى اتفاق وقف النار والإفراج عن الأسرى والرهائن، وتناول اللقاء كذلك التطورات في السودان، ومنطقة القرن الإفريقى، وملف الأمن المائي المصري، مؤكدًا على أن التحديات الخطيرة التي تمر بها المنطقة تتطلب تعزيز دعم الجانب الاوروبي لتمكين مصر من مواجهة هذه التحديات.