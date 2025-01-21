مصر تواصل تقديم المساعدات للأشقاء الفلسطينيين.. وأطفال غزة: شكرا أم الدنيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 يناير 2025 02:37 مساءً - تواصل مصر تقديم المساعدات للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وتواصل اللجنة المصرية جهودها في تقديم كل الدعم للأشقاء الفلسطينيين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اللحظة الأولى لوقف إطلاق النار في غزة، وفق قناة إكسترا نيوز.

وباشرت الدولة المصرية جهودها في إدخال المساعدات إلى القطاع، وفي هذا الإطار تواصل اللجنة المصرية جهودها الكبيرة لتقديم يد العون للأشقاء في قطاع غزه، حيث قامت بتوزيع كميات كبيره من الملابس على النازحين الفلسطينيين من أهالي القطاع، وخصوصا الأطفال، الأمر الذي لاقى إشادات وترحيبا كبيرا من الأشقاء الفلسطينيين.

قدم الطفل الفلسطيني سراج، الشكر للشعب المصري قائلا:"شكرا شكرا كثير لشعب المصري".

ووجهت الطفلة حور الشكر لمصر قائلة: ": بحبها كثير كثير..شكرا كثير لهم وجزاهم الله كل خير وتحيا تحيا مصر".

دور محوري تقوم به مصر ومؤسساتها من أجل دعم الشعب الفلسطيني، منذ بدء التصعيد العسكري في قطاع غزه في السابع من اكتوبر من عام 2023 وذلك عبر جهود دؤوب تهدف الى تامين وصول المساعدات الإنسانية الضرورية للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين.

المساعي المصرية تأتي تنفيذا للتوجيهات المستمرة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتكثيف الدعم للأشقاء الفلسطينيين وهو ما ترجم سريعا في توزيع عشرات الأطنان من المواد الغذائية والطبية على سكان قطاع غزة، لتلبيه احتياجاتهم الأساسية في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشونها.