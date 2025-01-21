مصر تقود ملحمة إنسانية لدعم الفلسطينيين وتواصل جسر المساعدات إلى غزة.. وسط جاهزية المستشفيات لاستقبال المصابين (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 يناير 2025 02:37 مساءً - معبر رفح من الجانب المصري يواصل استقبال مئات الشاحنات وإدخالها إلى الشعب الفلسطيني بقطاع غزة

القطاع الصحي في شمال سيناء على أتم الاستعداد لاستقبال الحالات وإرسال المساعدات الطبية لقطاع غزة

توفير أكثر من 500 سرير في مستشفيات شمال سيناء للمرضى من قطاع غزة و خطة منظمة لاستقبالهم

استعداد مركز خدمة المواطنين بمستشفى العريش لاستقبال المصابين من غزة لتقديم كافة أوجه الدعم الإنساني لهم

ملحمة انسانية تقودها مصر ويشهدها معبر رفح البري الذي يواصل استقبال مئات الشاحنات وإدخالها إلى الشعب الفلسطيني بقطاع غزة الذي يعاني من نقص في المواد الغذائية والمياه وحاجة كبيرة للمواد الإغاثية من الخيام والبطاطين والأغطية.

على مقربة من بوابة معبر رفح تصطف عشرات الشاحنات المحملة بمختلف أنواع المواد الغذائية واللوجستية بانتظار دورها في العبور الى غزة من خلال معبر كرم أبو سالم بجهود مصرية ودعم غير محدود على كافة المستويات.

وسط فرحة كبيرة من سائقو الشاحنات الذين يرفعون أياديهم بشارة النصر وهي ينتظرون دورهم للدخول من بوابة معبر رفح من الجهة المصرية إلى قطاع غزة لنقل المساعدات التي تقلها شاحناتهم إلى الشعب الفلسطيني بقطاع غزة ، غالبيتها من جهات أهلية محلية من مختلف أنحاء مصر ومن شمال سيناء وبعضها من دول أخرى كانت قد وصلت على متن طائرات إلى مطار العريش.

بدوره أكد اللواء دكتور خالد مجاور ، محافظ شمال سيناء ، أن هناك تخطيط مسبق لدخول المساعدات الإنسانية والاغاثية بكميات مهوله وكبيرة جدا ، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية نحن جاهزون ، ومن اول أمس الأحد تدخل شاحنات المساعدات لقطاع غزة بكميات كبيرة لدعم الأشقاء ، بعد أن نجحت مصر مع شركاءها في وقف إطلاق النار وعودة الهدوء والاستقرار في غزة.

من جانبه ، قال الدكتور أحمد سمير بدر، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إن القطاع الصحي في شمال سيناء يسير على خطة محددة لحساب الحالات المرضية من أهالي قطاع غزة المتوقع دخولهم للعلاج.

وأكد وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء أن القطاع الصحي في شمال سيناء على أتم الاستعداد لاستقبال الحالات وإرسال المساعدات الطبية لقطاع غزة،. مؤكدا أن القطاع الصحي بشمال سيناء به المستلزمات الطبية اللازمة ولديه مخزون استراتيجي كافٍ من الأدوية، ويتوفر أكثر من 500 سرير في محافظة شمال سيناء للمرضى من قطاع غزة وهناك خطة منظمة لاستقبالهم.

أضاف وكيل الوزارة أن هيئة الإسعاف المصرية جهزت أكثر من 100 سيارة إسعاف لتساعد في نقل المرضى. لافتا إلى والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان أمر بأن تكون عربات القوافل العلاجية مجهزة بأعلى مستوى وبها أشعة مقطعية وسونار مع وجود الفرق الطبية في معبر رفح للكشف على الأشقاء الفلسطينيين بمجرد دخولهم.

وأوضح أن سيارات الإسعاف تم حشدها بمنطقة الاصطفاف بابو طويلة وهي بمنطقة قريبة من معبر وهي بشكل عام تكفي لنقل الجرحى والمصابين الفلسطينيين وهناك ترتيبات لسيارات أخرى جاهزة للتحرك سريعًا في حال الاحتياج لنقل مصابين غزة.

واكد حجاج الصعيدي مدير مركز خدمة المواطنين بمستشفى العريش العام ، أنه بالتزامن مع وقف إطلاق النار في قطاع غزة ، تم الاستعداد داخل مركز خدمة المواطنين بمستشفى العريش لاستقبال المصابين والمرافقين لتقديم كافة أوجه الدعم الإنساني لهم.

أضاف" الصعيدي" أن مركز خدمة المواطنين يعمل في إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم الدعم اللازم للأشقاء الفلسطينيين سواء كانوا مصابين أو مرافقين منذ لحظة قدومهم إلى مستشفى العريش وطوال فترة تلقيهم العلاج والرعاية الصحية.