بناءً على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.. بيت الزكاة والصَّدقات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 يناير 2025 02:36 مساءً - دخول القافلة الإغاثيَّة التاسعة لـ«بيت الزكاة والصدقات» إلى قطاع غزة بعد تطبيق وقف العدوان إلى قطاع غزة

بيت الزكاة والصدقات يسيِّر 200 شاحنة عملاقة تحمل آلاف الأطنان من المواد الغذائية والخيام المجهزة والمستلزمات المعيشية إلى أشقائنا الفلسطينيين

أكَّد بيت الزكاة والصدقات دخول القافلة الإغاثية التاسعة لأشقائنا في قطاع غزَّة، ضمن الحملة الدوليَّة التي أطلقها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطَّيب، شيخ الأزهر الشريف بعنوان: «أغيثوا غزة»، تحت شعار: «جاهدوا بأموالكم.. وانصروا فلسطين»؛ حيث تضمَّنت القافلة 200 شاحنة عملاقة محمَّلة بآلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية العاجلة، شملت خيامًا وبطاطين وألحفة ومراتب للنازحين ومواد غذائية؛ تمهيدًا لتوزيعها على أشقائنا الفلسطينيين في مخيمات اللَّاجئين في جميع مدن القطاع؛ لحين بدء مرحلة إعمار غزة وعودة النازحين لبيوتهم.

وقدَّم بيت الزكاة والصدقات الشكر للقيادة السياسية والجهات المعنيَّة على دعمهم الدائم في تسهيل دخول المساعدات الإنسانية لأهلنا في غزة، للتَّخفيف من معاناتهم، ونصرة القضيَّة الفلسطينيَّة.

كما عبَّر عن امتنانه وتقديره لجميع الدول والوفود المشاركة في مساندة ودعم جهود البيت لدخول الاحتياجات الأساسيَّة والمستلزمات الإغاثية لإخواننا في فلسطين؛ حيث شارك في تجهيز القوافل وفود شعبية من 85 دولة حول العالم؛ استجابةً لنداء فضيلة الإمام الأكبر لاستمرار تقديم الدعم الإغاثي والإنساني لأهلنا في غزة، الذين يواجهون أوضاعًا مأساوية بسبب العدوان الصهيوني الغاشم والحصار الجائر منذ السابع من أكتوبر 2023م، الذي أسفر عن قتل أكثر من ٤٥ ألف شهيد وعشرات الآف من المصابين، وتهجير قرابة المليوني فلسطيني وتفاقم معاناة السكان مع منع وصول المساعدات الإنسانية وتساقط الأمطار وتعرضهم للبرد الشديد؛ ما أدى لإصابة الآلاف بالأمراض.

جديرٌ بالذكر، أن «بيت الزكاة والصدقات» شكَّل غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة؛ لإعداد القوافل الإغاثية والاستعداد لإعمار غزة؛ إيمانًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «‌مَثَلُ ‌الْمُؤْمِنِينَ ‌فِي ‌تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى». [صحيح مسلم]