أخبار مصرية

بدر عبد العاطي يشارك في ندوة بعنوان رؤية استراتيجية لعلاقات مصر الخارجية

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدر عبد العاطي يشارك في ندوة بعنوان رؤية استراتيجية لعلاقات مصر الخارجية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خلال مشاركة وزارة الخارجية في معرض الكتاب

أخبار مصر

الثلاثاء 21/يناير/2025 - 01:41 م 1/21/2025 1:41:20 PM

وزارة الخارجية والهجرة
وزارة الخارجية والهجرة

تشارك وزارة الخارجية والهجرة، في الدورة ٥٦ لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، عبر سلسلة من الندوات اليومية حول علاقات مصر الخارجية خلال الفترة من ٢٤ يناير - ٤ فبراير ٢٠٢٥.

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ندوات وزارة الخارجية ضمن معرض الكتاب 

ويشارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة في ندوة بعنوان "رؤية استراتيجية لعلاقات مصر الخارجية"، وذلك يوم السبت ١ فبراير ٢٠٢٥. 

وترحب وزارة الخارجية والهجرة، بزائري معرض الكتاب لحضور ندوات وزارة الخارجية وإجراء نقاش مفتوح مع السادة السفراء حول الدوائر المختلفة للسياسة الخارجية المصرية.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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