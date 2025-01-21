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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدر عبد العاطي يشارك في ندوة بعنوان رؤية استراتيجية لعلاقات مصر الخارجية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - خلال مشاركة وزارة الخارجية في معرض الكتاب
أخبار مصر
الثلاثاء 21/يناير/2025 - 01:41 م 1/21/2025 1:41:20 PM
تشارك وزارة الخارجية والهجرة، في الدورة ٥٦ لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، عبر سلسلة من الندوات اليومية حول علاقات مصر الخارجية خلال الفترة من ٢٤ يناير - ٤ فبراير ٢٠٢٥.
ويشارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة في ندوة بعنوان "رؤية استراتيجية لعلاقات مصر الخارجية"، وذلك يوم السبت ١ فبراير ٢٠٢٥.
وترحب وزارة الخارجية والهجرة، بزائري معرض الكتاب لحضور ندوات وزارة الخارجية وإجراء نقاش مفتوح مع السادة السفراء حول الدوائر المختلفة للسياسة الخارجية المصرية.