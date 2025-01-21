نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحت مظلة التحالف الوطني.. "أبو هشيمة الخير" تشارك بالآلاف من المساعدات الإنسانية لإغاثة غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مؤسسة أبو هشيمة الخير، عن مشاركتها الفعّالة في القافلة الإغاثية التاسعة التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بهدف تقديم مساعدات إنسانية وطبية عاجلة لقطاع غزة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لدعم الشعب الفلسطيني والتضامن مع الأشقاء في غزة.

وتحمل القافلة على متنها آلاف من المساعدات الإنسانية والطبية الضرورية التي تشمل الأدوية، والمواد الغذائية، والبطاطين، بالإضافة إلى مستلزمات طبية عاجلة، لتلبية احتياجات الأسر الفلسطينية المتضررة والمساهمة في التخفيف من معاناتهم.

ودأبت مؤسسة أبو هشيمة الخير، ضمن التحالف الوطني للعمل الأهلي، على المشاركة في المبادرات الإنسانية الكبرى، أن تشارك في هذه القافلة بالآلاف من المساعدات العاجلة، تأكيدًا على التزامها العميق بتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة، وتأتي هذه المساعدات كجزء من استراتيجيتها المستدامة لدعم القضية الفلسطينية، وتقديم الدعم للأسر المتضررة في أوقات الأزمات.

قوافل المساعدات

وقال النائب أحمد أبو هشيمة، مؤسس أبو هشيمة الخير: "نحن دائمًا ملتزمون بمساندة أشقائنا الفلسطينيين في كل الأوقات، وسنواصل جهودنا لدعم غزة وأهلها من خلال القوافل الإغاثية والبرامج الإنسانية المتنوعة، ومصر كانت وستظل دائمًا في طليعة الدول التي تمد يد العون للأشقاء في فلسطين، وسنستمر في تقديم كل ما يلزم لتخفيف معاناتهم".

وأضاف أبو هشيمة: "إن هذه القافلة ما هي إلا جزء من مسئوليتنا الإنسانية المشتركة مع التحالف الوطني وجميع مؤسسات المجتمع المدني المصري التي تعمل جاهدة لدعم قضايا الإنسانية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".