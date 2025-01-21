وزير الخارجية والهجرة يلتقي رئيس لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة - لدعم مصر في الحصول على الشريحة الثانية من التمويل

خلال زيارته لمقر البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورج الفرنسية، وزير الخارجية والهجرة يلتقي مع رئيس لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي ومقرر الظل بمجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين بلجنة الشئون الخارجية

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، النائب "برند لانج" رئيس لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي، والنائب "اليو دى روبو" مقرر الظل بمجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين بلجنة الشئون الخارجية، وذلك خلال زيارته لمقر البرلمان الأوروبي، في مدينة ستراسبورج الفرنسية، اليوم الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠٢٥.

وزير الخارجية والهجرة



واستعرض الوزير عبد العاطي، مسار تطورات العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، والتي شهدت ترفيع العلاقات للشراكة الاستراتيجية والشاملة، مشيرًا إلى أن العلاقات شهدت العديد من المحطات الهامة مؤخرًا ومنها نجاح مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي عقد في القاهرة في يونيو ٢٠٢٤، وانعقاد الجولة الرابعة من الحوار بين مصر والاتحاد الأوروبي، حول الهجرة، والتوقيع على مذكرة التفاهم الخاصة بالشريحة الأولى من حزمة الدعم الأوروبي لمصر بقيمة مليار يورو وصرفها، معربًا عن التطلع لدعم رئيس اللجنة لاعتماد الشريحة الثانية بقيمة ٤ مليار يورو.

كما تناول الوزير عبد العاطي، التطورات الإيجابية ذات الصلة بتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومواصلة لجنة العفو الرئاسي الإفراج عن عدد من المسجونين، وتوجيه رئيس الجمهورية بإحالة توصيات الحوار الوطني لوضعها حيز التنفيذ، مع التأكيد على أن الإصلاحات التي تجريها مصر نابعة من الإرادة الوطنية لتلبية تطلعات الشعب المصري على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

كما استعرض وزير الخارجية، ملامح عملية التحديث الاقتصادي الشاملة التي تشهدها مصر، والمزايا المقدمة للمستثمرين الأجانب، والمساعى لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

وقد اطلع الوزير عبد العاطي، رئيس لجنة التجارة الخارجية على التطورات الإقليمية والتحديات الخطيرة التي تمثلها الأزمات بالمنطقة على الأمن والاستقرار بالاقليم، مشيرًا إلى أهمية دعم الجانب الأوروبي لتمكين مصر من مواجهة هذه التحديات، لا سيما في ضوء الترابط بين أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط وأمن أوروبا واستقرارها.