نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليم الجيزة تعلن إحالة أحد الملاحظين إلى النيابة العامة و٣ رؤساء لجان للشئون القانونية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بيانا بشأن بتطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية في العملية الامتحانية، وحرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، أعلنت المديرية عن اتخاذ عدد من الإجراءات الحازمة لضبط أي تجاوزات خلال سير الامتحانات.

أولًا: تم ضبط ثلاث حالات غش باستخدام الهاتف المحمول أثناء أداء الامتحانات، وقد تقرر إلغاء المادة الدراسية المعنية للطلاب المخالفين، وفقًا لما نص عليه القرار الوزاري رقم (34) الصادر بتاريخ 15/2/2018. كما تؤكد المديرية أن مجرد حيازة الهاتف المحمول داخل اللجان تؤدي إلى إلغاء المادة، بينما يؤدي استخدامه إلى إلغاء العام الدراسي بالكامل واعتبار الطالب راسبًا.

ثانيًا: تم إحالة أحد الملاحظين إلى النيابة العامة بعد ثبوت قيامه بتصوير ورقة الامتحان ونشرها، في مخالفة صريحة للوائح والتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية.

ثالثًا: تقرر استبعاد ثلاثة رؤساء لجان وتحويلهم إلى الشئون القانونية نتيجة تقصيرهم في أداء واجباتهم الوظيفية.

رابعًا: تم استبعاد عشرين ملاحظًا من العمل بالامتحانات لحيازتهم هواتف محمولة داخل اللجان، رغم عدم استخدامهم لها، وتحويلهم إلى الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وتشدد المديرية على جميع العاملين في الامتحانات بضرورة الالتزام التام باللوائح والتعليمات الصادرة لضمان نزاهة وشفافية الامتحانات.

كما تناشد الطلاب وأولياء الأمور بالتعاون الكامل والالتزام بالإرشادات لضمان سير الامتحانات في بيئة آمنة ومنظمة.

وفي الختام، تؤكد مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة أنها ستواصل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من تسول له نفسه الإخلال بالنظام العام للامتحانات، إيمانًا منها بأن النزاهة والعدالة هما أساس نجاح العملية التعليمية.