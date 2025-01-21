نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استبعاد 20 ملاحظًا من العمل بالامتحانات لحيازتهم هواتف محمولة داخل اللجان بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اطلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة من مدير مديرية التربية والتعليم علي انتظام سير امتحانات الشهادة الإعدادية حيث يؤدي الطلاب اليوم الثلاثاء الإمتحانات في مادتي اللغة الإنجليزية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

كما تابع محافظ الجيزة الإجراءات والقرارات التي تم إتخاذها من مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة خلال ماراثون الامتحانات حتي الان لتطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية في العملية الأمتحانية وحرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، لضمان سير الامتحانات دون اي تجاوزات .

حيث جاءت قرارات مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة كالاتي

أولًا: تم ضبط ثلاث حالات غش باستخدام الهاتف المحمول أثناء أداء الامتحانات، وقد تقرر إلغاء المادة الدراسية المعنية للطلاب المخالفين، وفقًا لما نص عليه القرار الوزاري رقم (34) الصادر بتاريخ 15/2/2018. كما تؤكد المديرية أن مجرد حيازة الهاتف المحمول داخل اللجان تؤدي إلى إلغاء المادة، بينما يؤدي استخدامه إلى إلغاء العام الدراسي بالكامل واعتبار الطالب راسبًا.

ثانيًا: تم إحالة أحد الملاحظين إلى النيابة العامة بعد ثبوت قيامه بتصوير ورقة الامتحان ونشرها، في مخالفة صريحة للوائح والتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية.

ثالثًا: تقرر استبعاد ثلاثة رؤساء لجان وتحويلهم إلى الشئون القانونية نتيجة تقصيرهم في أداء واجباتهم الوظيفية.

رابعًا: تم استبعاد عشرين ملاحظًا من العمل بالامتحانات لحيازتهم هواتف محمولة داخل اللجان، رغم عدم استخدامهم لها، وتحويلهم إلى الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

ومن جانبه شدد سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة على جميع العاملين في الامتحانات بضرورة الالتزام التام باللوائح والتعليمات الصادرة لضمان نزاهة وشفافية الامتحانات.

و تناشد محافظة الجيزة الطلاب وأولياء الأمور بالتعاون الكامل والالتزام بالإرشادات لضمان سير الامتحانات في بيئة آمنة ومنظمة.