نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذيرات الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 من حالة سريعة من التقلبات الجوية التي من المتوقع أن تبدأ على غرب البلاد، بما في ذلك مناطق مثل مطروح والصحراء الغربية، حيث ستشهد هذه المناطق سقوط أمطار متوسطة الشدة قد تكون رعدية أحيانًا.

تفاصيل حالة الطقس

حسب خرائط الطقس التي تم نشرها، من المتوقع أن تتقدم الأمطار مع مرور الوقت لتشمل باقي السواحل الشمالية الغربية، بالإضافة إلى محافظات الوجه البحري مثل الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الغربية، المنوفية والدقهلية.

كما سيشهد المناطق الداخلية مثل محافظة الشرقية، القاهرة الكبرى، مدن القناة، وشمال الصعيد سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة خلال فترات الليل.

تحذيرات الأرصاد الجوية

الهيئة العامة للأرصاد الجوية طالبت المواطنين بضرورة الحذر وعدم الانخداع بالطقس الدافئ خلال فترات النهار، مشيرة إلى أن التقلبات الجوية قد تؤدي إلى اضطراب مفاجئ في الأحوال الجوية.

كما ناشدت الأرصاد بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرق بسبب الأمطار، خاصة في المناطق التي تشهد أمطارًا رعدية.

نصائح للسلامة أثناء الطقس السيئ:

تجنب القيادة على الطرق المبللة: القيادة على الطرق الزلقة قد تكون خطرة خاصة أثناء الأمطار الرعدية. استعمال الأضواء الأمامية: في حالة سقوط الأمطار الغزيرة، يجب تشغيل الأضواء الأمامية لتوضيح الرؤية. الابتعاد عن مناطق تجمع المياه: في حال كنت على الطريق وواجهت أماكن تحتوي على تجمعات مياه، يُفضل التحلي بالصبر وعدم القيادة فيها.

درجات الحرارة

من المتوقع أن تكون درجات الحرارة في الحدود المعتدلة اليوم، على الرغم من التحذيرات من التقلبات الجوية، فلا تزال درجات الحرارة خلال النهار تشهد ارتفاعًا نسبيًا في بعض المناطق، ولكن الليل سيشهد انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة، مما يساهم في تساقط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة.