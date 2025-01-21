وزير التموين يجرى الإعداد والتجهيز لإطلاق القافلة الحادية عشر لقطاع غزة بالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 يناير 2025 01:35 مساءً -

في إطار توجيهات القيادة السياسية واستمرارًا لدور مصر الرائد في دعم الأشقاء في قطاع غزة، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع العميد أحمد فتحي- نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية التابعة للوزارة، لاستعراض جهود لجنة المساعدات الأجنبية السابقة لدعم الأشقاء في قطاع غزة وما تم تقديمه ومناقشة سبل تعزيز المساعدات الإنسانية المستقبلية.

قام العميد أحمد فتحي- نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية باستعراض ما تم تقديمه سابقاً من دعم شامل للأشقاء في غزة عبر 10 قوافل مساعدات إغاثية عاجلة بإجمالي 796 طن مساعدات محملة في عدد 125 شاحنة عبارة عن:

بطاطين 23 ألف

مراتب 16 ألف

خيام 15310 خيمة

مشمع بلاستيك للأمطار 6 آلاف

حصائر نوم 5 آلاف

كرڤان 3

وكذلك أدوات النظافة العامة و الشخصية لعدد 32 ألف أسرة.

وناقش معالي الوزير نائب رئيس اللجنة إمكانية تقديم دفعات جديدة من المساعدات بالتعاون مع الجهات المعنية انطلاقا من الدور الحيوي للجنة كشريك حكومي في المساعدات لما تمتلكه من قدرات لوچيستية متطورة و مخازن مجهزة تساهم في سرعة استلام وتوزيع المساعدات بشكل فعال .

كما أن يجرى حاليا الإعداد والتجهيز لإطلاق القافلة الحادية عشر من لجنة المساعدات بالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية بصفتها من أكبر الجهات المانحة في مصر.

وأكد الدكتور شريف فاروق على أن مصر لن تدخر جهدًا في دعم قطاع غزة، التزامًا بمسؤوليتها الإنسانية والقومية، وتوجيهات القيادة السياسية التي تؤكد على أهمية تعزيز التعاون مع المؤسسات المحلية والدولية لتقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني.

واختتم الوزير الاجتماع بتوجيه الشكر إلى كافة الشركاء الذين ساهموا في إنجاح جهود الإغاثة السابقة، مؤكدًا على أهمية استمرار التنسيق والعمل المشترك لضمان تقديم الدعم بأسرع وقت ممكن وبما يلبي احتياجات الأشقاء في غزة.