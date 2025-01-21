نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات يتابع امتحانات الفصل الدراسي الأول في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 يناير 2025 01:34 مساءً - واصل الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، جولاته التفقديَّة؛ للاطمئنان على لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول، للعام الجامعي (2024 - 2025) بمختلف كليات فرع البنات بمدينة نصر، وذلك في ضوء المتابعة الدائمة والمستمرة من فضيلة الأستاذ الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة.

وخلال الجولة تابع نائب رئيس الجامعة لفرع البنات انتظام اللجان بمختلف كليات (الزراعة - التربية الرياضية - العلوم - التجارة)، كما تابع سير العمل بالكنترولات، ووجَّه سيادته بضرورة الانتهاء من تصحيح الأوراق أولًا بأول، حتى تخرج النتيجة في أسرع وقت ممكن.

كما تفقَّد نائب رئيس الجامعة لفرع البنات كنترول معاهد كلية العلوم بنات، واستمع إلى أعضاء الكنترول وما يحتاجون إليه من أجهزة حاسب آلي لمساعدتهم في أداء أعمالهم.

ووعد نائب رئيس الجامعة بدراسة ما يحتاجه الكنترول والعمل على تنفيذه.

جاء ذلك بحضور الدكتورة سامية الصافي، المشرفة على فصول كلية الزراعة بنات بالقاهرة، والدكتور محمود إسماعيل، عميد كلية التربية الرياضية، والدكتورة سامية الحسيني أبو فرحة، عميدة كلية العلوم، والدكتورة إلهام عبد الرازق، عميدة كلية التجارة، والأستاذة منال حافظ، مدير إدارة الأمن الإداري بالجامعة.