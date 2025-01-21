وزارة العمل تُعلن عن موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على شغل 46...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 يناير 2025 01:34 مساءً - أعلنت وزارة العمل ،في بيان رسمي اليوم الثلاثاء ،عن موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ،على شغل 46 وظيفة قيادية داخل "الوزارة" و"مديرياتها" ،وقال وزير العمل محمد جبران في تصريحات ،أن الإستعدادات جارية الأن للبدء في تنفيذ إجراءات الإعلان عن شغل تلك الوظائف، طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ،ولائحته التنفيذية ، وأوضح أنه سوف يتم الاعلان عن تلك الوظائف على بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتتنظيم والادارة ،وستقوم الوزارة بنشر تفاصيل الإعلان ،وشروط التقديم ،فور نشرها على الموقع الالكتروني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ،وذلك خلال أيام ..