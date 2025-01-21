نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025: أمطار على القاهرة و15 محافظة وتحذيرات من الشبورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025، حيث توقعت سقوط الأمطار على القاهرة و15 محافظة أخرى على مدار اليوم، إلى جانب تحذيرات من شبورة مائية كثيفة على عدد من الطرق الزراعية والسريعة.

خريطة سقوط الأمطار

وفقًا لبيان الهيئة، ستكون حالة الطقس كالتالي:

أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا:

تشمل مناطق مطروح و الصحراء الغربية .

و . تمتد مساءً إلى الإسكندرية، كفر الشيخ، البحيرة، الغربية، المنوفية، الدقهلية.

أمطار خفيفة إلى متوسطة:

على مناطق من الشرقية، القليوبية، القاهرة، بني سويف، السويس، الإسماعيلية، الفيوم .

. الأمطار ستكون متقطعة خلال اليوم.

تحذيرات الأرصاد الجوية

حذّرت الهيئة من:

الشبورة المائية الكثيفة:

تتشكل صباحًا وتصل إلى حد الضباب في بعض المناطق، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية.

تؤدي إلى انعدام الرؤية الأفقية حتى الساعة 10 صباحًا.

المناطق الأكثر تأثرًا: محافظات الدلتا (كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، الشرقية، الغربية، المنوفية، القليوبية، البحيرة). مدن القناة (بورسعيد، الإسماعيلية). مدن الساحل الغربي (الإسكندرية وضواحيها، العلمين، الضبعة، شرق مطروح).



تغيرات مناخية مفاجئة:

توصي الهيئة باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة أي آثار محتملة.

حالة البحرين

البحر المتوسط:

حالته تتراوح بين الخفيفة والمعتدلة.

ارتفاع الموج: من 1 إلى 1.5 متر.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

البحر الأحمر:

حالته معتدلة.

ارتفاع الموج: من 1.5 إلى 2 متر.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

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