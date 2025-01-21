نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمطار الرعدية تضرب السواحل والدلتا وتمتد إلى الصعيد: توقعات هيئة الأرصاد الجوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صور الأقمار الصناعية عن تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على السواحل الشمالية الغربية لمصر، ما أدى إلى سقوط أمطار غزيرة متفاوتة الشدة، تكون رعدية أحيانًا مع تقدم ساعات النهار.

وقد تأثرت العديد من المدن والمحافظات الساحلية بهذه الحالة الجوية، وفقًا لتقرير هيئة الأرصاد الجوية.

الأمطار الرعدية تضرب السواحل الشمالية

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن مناطق مثل الصحراء الغربية، السلوم، الضبعة، مرسى مطروح، العلمين، سيدي عبدالرحمن، وسيدي براني، ستشهد أمطارًا غزيرة ورعدية خلال فترات الصباح.

كما أشارت إلى حالة من الاضطراب الجوي وعدم استقرار الطقس، مع توقعات بامتداد هذه الأمطار خلال ساعات النهار إلى محافظات الإسكندرية، كفر الشيخ، البحيرة، دمياط، بورسعيد، العريش، ورفح، مع تفاوت في كميات الأمطار بين منطقة وأخرى.

امتداد الأمطار إلى محافظات الدلتا

مع تقدم ساعات العصر والمساء، توقعت الهيئة أن تمتد السحب الممطرة إلى المحافظات الداخلية والدلتا، بما في ذلك شمال الدلتا وجنوب الوجه البحري.

وتشمل هذه المحافظات الإسماعيلية، السويس، الشرقية، المنصورة، المنوفية، الدقهلية، والقليوبية، ومن المتوقع أن تكون هذه الأمطار غزيرة ورعدية في بعض المناطق.

أمطار خفيفة ومتوسطة على الصعيد

بالنسبة لمحافظات الصعيد، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد مناطق شمال ووسط الصعيد، مثل الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، وقنا، تكاثرًا للسحب المتوسطة مساءً.

ومن المتوقع أن يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى خفيفة على مناطق متفرقة.