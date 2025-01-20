نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متابعة دورية..ضبط 400مخالفة خلال حملات لجهاز السرفيس بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مجهودات جهاز السرفيس والنقل الجماعى وجهود الرقابة لخطوط السير والمواقف وضمان إنتظام العمل بها وتوفير العدد الكافى من سيارات السرفيس لإستيعاب حركة المواطنين والطلاب خلال أيام إمتحانات منتصف العام الدراسى.

وشهدت مواقف المحافظة إستقرارًا على مدار الساعة نتيجة لحملات الرقابة الموجهة من قبل جهاز السرفيس تنفيذًا لتكليفات المحافظ والتى بلغت 60 حملة لمتابعة المواقف وخطوط السير وفض المواقف العشوائية علي مدار أسبوع.

شملت الحملات شوارع وميادين ( المنيب، ناهيا، السودان، الجامعة، النهضة، الكوبرى الخشب، لبنان، خاتم المرسلين، الكيت كات، الوراق ) وكذا مواقف ( الرماية، المنصورية، المشابك، كوبرى العمرانية، الجيزة، وردان، الوحدة ). والتى أسفرت عن ضبط ٤٠٠ حالة مخالفة لخطوط السير وتحصيل أجرة أعلى من التعريفة المقررة وإنتظار خارج المواقف الرسمية.

كما شن الجهاز حملة مكبرة بالتنسيق مع مركز ومدينة البدرشين لفض موقف عشوائى بشارع أبوصير الرئيسى إستجابةً لشكوى المواطنين وحملة أخرى لرفع مستوى النظافة ورفع الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين بموقف العامل الأول

كما تم متابعة نسب تنفيذ أعمال الإنشاء الجارية بموقف الصحابة الجديد والمقام حديثًا على ترعة المريوطية.

IMG-20250120-WA0019

IMG-20250120-WA0018

IMG-20250120-WA0016