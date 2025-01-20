عاجل -"الضباب الكثيف يغزو مصر غداً"تعرف على تفاصيل حالة الطقس غدًا الثلاثاء

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أحمد جودة - القاهرة - "الضباب الكثيف يغزو مصر غدًا" تعرف على تفاصيل حالة الطقس غدًا الثلاثاء..غزو الضباب الكثيف تفاصيل طقس الثلاثاء 21 يناير 2025.

طقس الثلاثاء غامض ويحمل أسرار فصل الشتاء إليك التفاصيل الكاملة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس غدًا الثلاثاء 21 يناير 2025، مشيرة إلى أن مصر على موعد مع ظواهر جوية مميزة.

الضباب الكثيف والشبورة المائية الكثيفة، التي تصل إلى حد انعدام الرؤية في بعض المناطق، ستكون السمة الأبرز.

كما توقعت الهيئة تساقط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق واسعة من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.

دفء النهار وصقيع الليل تعرف على أحوال الطقس غدًا الثلاثاء

أفادت الهيئة أن الطقس سيكون مائلًا للدفء خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يتسم بالاعتدال على السواحل الشمالية والوجه البحري.

أما جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فسيشهدان طقسًا دافئًا نسبيًا نهارًا، بينما يتحول المشهد ليلًا ليصبح شديد البرودة في كافة أنحاء البلاد، حيث تصل البرودة في بعض المناطق إلى حد الصقيع، خاصة على المزروعات في وسط سيناء.

حالة الطقس

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء

أعلنت هيئة الأرصاد درجات الحرارة المتوقعة، حيث سجلت القيم كالآتي:

✓ القاهرة الكبرى ومدن القناة: العظمى 23، الصغرى 13، مع شبورة مائية كثيفة وأمطار خفيفة إلى متوسطة ليلًا.

✓ الوجه البحري: العظمى 22، الصغرى 12، مع أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا.

✓ السواحل الشمالية الغربية والإسكندرية: العظمى 19، الصغرى 12، مع أمطار متوسطة تمتد إلى الإسكندرية مساءً.

✓ السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 21، الصغرى 11، مع شبورة كثيفة.

✓ جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 25، الصغرى 15.

✓ شمال الصعيد: العظمى 24، الصغرى 10، مع أمطار خفيفة ليلًا.

✓ جنوب الصعيد: العظمى 27، الصغرى 13.

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ظواهر جوية مثيرة غدًا الثلاثاء

تتوقع الأرصاد استمرار الشبورة المائية الكثيفة، التي قد تصل إلى حد الضباب، في ساعات الصباح الأولى، مما قد يؤثر على حركة المرور في العديد من المناطق.

كما أشارت إلى احتمالية تساقط الأمطار متفاوتة الشدة على مناطق واسعة من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.

استعد ليوم غامض ومليء بالتغيرات المناخية، واحرص على القيادة بحذر أثناء ساعات الصباح لتجنب تأثيرات الشبورة الكثيفة.