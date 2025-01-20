قرار جمهورى بإعادة تشكيل مجلس إدارة المقاولون العرب برئاسة العصار

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 يناير 2025 07:30 مساءً - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة المقاولون العرب برئاسة المهندس أحمد العصار، وتعيين المهندس حسن مصطفى نائبا أول لرئيس مجلس الإدارة، وتعيين كل من الدكتور أنسى البشوتى، والمهندس سيد الوزير، والمهندسة هبة أبو العلا نوابا لرئيس مجلس الإدارة، كما شمل القرار تعيين كل من المهندس أحمد العدلانى والمهندسة دينا عادل فتحى والمهندس محمد علوى والمهندس حسن إبراهيم والأستاذ محمد الأتربى والمهندس خالد عباس أعضاء بمجلس الإدارة.



وأكد المهندس أحمد العصار رئيس مجلس الإدارة أن إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة المقاولون العرب يأتى فى إطار تصعيد الكفاءات، وضخ دماء جديدة من أجل استمرار التوسع والانتشار بالداخل والخارج.