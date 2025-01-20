بدر عبدالعاطي يلتقى مع مدير عام مجموعة شركات ”جون كوكريل” البلجيكية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 يناير 2025 07:30 مساءً - عقد د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة خلال زيارته إلى بروكسل لقاء مع السيد "جان مارانج" مدير عام مجموعة شركات "جون كوكريل" البلجيكية، وذلك يوم الاثنين ٢٠ يناير ٢٠٢٥.

استعرض الوزير عبد العاطى الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لتهيئة بيئة الأعمال فى مصر ودعم دور القطاع الخاص فى الاقتصاد الوطنى، داعياً الشركة البلجيكية لزيادة حجم استثماراتها في مصر للاستفادة من الحوافز الاستثمارية والمزايا التنافسية التى تمنحها مصر، كما سلط الضوء على الاهتمام الذى توليه الحكومة المصرية لجذب مزيد من الشركات الأجنبية التى تعمل فى قطاعات الطاقة النظيفة والخضراء ومشروعات إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، مؤكداً على حرص مصر المضي قدماً في مشروع انتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر بميناء جرجوب.

وقد أشار الوزير عبد العاطى كذلك إلى المزايا التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمستثمرين الأوروبيين، وإمكانية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تعد مصر طرفاً فيها للنفاذ إلى القارة الإفريقية وأسواقها خاصة مع وجود اهتمام للتركز على المشروعات الخاصة بإنتاج الوقود الأخضر والهيدروجين الأخضر.