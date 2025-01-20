بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 73.. حملة للتبرع بالدم بقطاع الأمن المركزى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 يناير 2025 02:30 مساءً - بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة الـ 73 وإستمراراً للدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات لاسيما المساهمة فى رعاية المرضى.. فقد قام قطاع الأمن المركزى بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة بتنظيم حملة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد من رجال الشرطة.

ومن جانبهم أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وإمتنانهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنسانى الذى يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.