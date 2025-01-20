وزيرا الزراعة في مصر ونيجيريا يبحثان سبل تعزيز التعاون في المجالات الزراعية المختلفة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 يناير 2025 11:33 صباحاً -

استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي نظيره أبوبكر كياري وزير الزراعة والأمن الغذائي بدولة نيجيريا

وبحث معا سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات والأنشطة الزراعية المختلفة وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة.

وخلال الاجتماع رحب "فاروق" بالوفد النيجيري مؤكدا على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين واشار إلى اهمية تعزيز التعاون مع نيجيريا في الاستثمار الزراعي خاصة في مشروعات انتاج وتصدير المعدات الزراعية في ضوء وجود بعض الشركات بالسوق النيجيري، كما اشار الى تعزيز التعاون في انشطة الانتاج الحيواني والتقاوى المحسنة، وتصنيع الاسمدة والمبيدات.

وأضاف وزير الزراعة ان مصر لديها إستعداد لتقديم خبراتها الى الاشقاء في نيجيريا في مجال ترشيد مياه الرى والتدريب وتبادل الخبرات وبناء القدرات والابتكارات الزراعية والبحوث الزراعية.

وزير الزراعة اكد كذلك على دعم القطاع الخاص في البلدين وتشجيعه للاستثمار في مجال الزراعة والامن الغذائي كما أشار إلى تجربة مصر في التمويل الزراعي عبر البنك الزراعي المصري في ضوء توافر اكثر من ١١٥٠ فرع للبنك بقري ومحافظات الجمهورية المختلفة،

كما اشار الي مبادرات البنك المركزي لدعم المزارع المصري لتحفيزه على الانتاج وقيام وزارة الزراعة بتبني نظم الزراعات التعاقدية، ومنظومة كارت الفلاح وكذا تجرية التحول الرقمي التي تتبناها وزارة الزراعة الان في متابعة وحوكمة ملف الاسمدة وغيرها من مستلزمات الانتاج الزراعي.

من ناحيته الوزير النيجيرى وجه الشكر لنظيره المصري معربا عن امتنانه لمصر وقيادتها السياسية لتقديمها الدعم لبلاده كما أكد على اتفاقه مع كل المجالات التي تم طرحها خلال الاجتماع للتعاون بين البلدين.