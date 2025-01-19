وزير المالية الإسرائيلى: سأسقط الحكومة حال عدم استئناف الحرب فى قطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 يناير 2025 03:33 مساءً - قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش: سأسقط الحكومة إذا لم نستأنف الحرب في قطاع غزة بطريقة تسمح بسيطرتنا الكاملة عليه وإدارته، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وصفقة تبادل المحتجزين والأسرى، اليوم الأحد، الذي تبلغ المرحلة الأولى منه 42 يومًا.

وكان من المقرر بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة في تمام الثامنة والنصف من صباح اليوم، إلا أن إسرائيل أعلنت أن الهدنة لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد تسلميها قائمة بأسماء المحتجزات الثلاث.