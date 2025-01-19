وزير التعليم: حاليا لا يوجد عجز فى عدد مدرسين المواد الأساسية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 يناير 2025 03:33 مساءً - أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة كانت تشهد مشكلتين تطلبوا التدخل العاجل لحلهما، وهى مشكلة الكثافة فى الفصول الدراسية، وتم القضاء عليها وتخفيض الكثافات بحلول مؤقتة وسريعة، بالإضافة إلى مشكلة العجز فى المعلمين، متابعا"حاليا لا يوجد عجز في عدد مدرسين المواد الأساسية"

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال اللقاء المنعقد الآن بمقر وزارة التربية والتعليم، بحضور رؤساء تحرير الصحف وعدد من الإعلاميين، أنه تم مراجعة كل مشروعات تطوير التعليم التي سبق وقدمها كل الوزراء السابقين، للوصول إلى تقديم نظام تعليمى يواكب المتغيرات العالمية والتطورات وفى نفس الوقت يقدم جودة تعليمية حقيقية.

وانطلقت قبل قليل جلسة الحوار المجتمعى مع رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف والمواقع والإعلاميين، لمناقشة نظام شهادة البكالوريا المصرية المقرر تطبيقها على طلاب الصف الأول الثانوي العام العام الدراسى المقبل.