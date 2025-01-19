وزير التعليم: التنسيق مع الأزهر والكنيسة لتدريس الدين كمادة أساسية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 يناير 2025 03:33 مساءً - طرح محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى مقترح البكالوريا المصرية خلال جلسة الحوار المجتمعى مع رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف والمواقع، قائلا: سوف يتم منح الطالب فرص امتحانية متعددة والطالب يحدد مصيره، حيث يتاح له التحسين زى ما هو عايز لحد ما يحقق حلمه، كما تمت إضافة الدين كمادة أساسية بالتنسيق مع الأزهر والكنيسة.

حدد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى القواعد العامة فى مقترح شهادة البكالوريا المصرية المقرر تطبيقها على طلاب الصف الأول الثانوي العام كالتالى : المرحلة الرئيسية الصفين الثاني الثانوي والثالث الثانوي)

الامتحانات: فرصتين في كل عام دراسي مايو ويوليو المواد الصف الثاني الثانوي يوليو وأغسطس المواد الصف الثالث الثانوي

رسوم الامتحان دخول الامتحان للمرة الأولى مجانا وبعد ذلك بمقابل لكل امتحان (500 جنيه رسم امتحان)

حساب المجموع تطلب درجة كل مادة من مواد الثانوية السبعة من 100 درجة ويكون المجموع النهائي للطالب بجمع الدرجات الحاصل عليها لكل مادة

المحاولات المتعددة تحتسب الطالب كل المحاولات التي تقدم لها وترصد كافة درجات محاولاته ويجدد العام الدراسي الذي تقدم فيه الطالب لكل محاولة. وترسل قاعدة البيانات بشكل كامل لمكتب التنسيق لإعمال شكله بها

دخول الامتحان: يجب دخول الامتحان للمرة الأولى في العام الدراسي المحدد دون تقديم أو تأخير فيما يسمح بإعادة الامتحان بعدد ذلك في أي عام دراسي

المواد الإضافية: يجوز للطالب دراسة مواد إضافية في أي مستوى في حالة رغبته في تعدد المسارات وذلك بعد انتهاء المسار الأساسي

الحد الأقصى للدراسة يكون الحد الأقصى لعدد سنوات الدراسة المرحلة الرئيسية 4 سنوات بخلاف الصف الأول الثانوي.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى مع رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف والمواقع وبمشاركة علاء الشافعى رئيس تحرير اليوم السابع.