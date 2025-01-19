البابا تواضروس يستقبل قائدي القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 يناير 2025 11:35 صباحاً - استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالإسكندرية اليوم، الأحد، الفريق أشرف إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية واللواء أ. ح. هشام حسني حسن قائد المنطقة الشمالية العسكرية والوفد المرافق لهما، الذين حضروا لتهنئة قداسته بالأعياد.

حضر اللقاء الأساقفة العموم المشرفون على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، أصحاب النيافة الأنبا باڤلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب)، والأنبا هرمينا (قطاع شرق)، ووكيل البطريركية بالإسكندرية القمص أبرآم إميل، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا.