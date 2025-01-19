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البابا تواضروس يستقبل قائدي القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية

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البابا تواضروس يستقبل قائدي القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 يناير 2025 11:35 صباحاً - استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالإسكندرية اليوم، الأحد، الفريق أشرف إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية واللواء أ. ح. هشام حسني حسن قائد المنطقة الشمالية العسكرية والوفد المرافق لهما، الذين حضروا لتهنئة قداسته بالأعياد. 

 

حضر اللقاء الأساقفة العموم المشرفون على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، أصحاب النيافة الأنبا باڤلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب)، والأنبا هرمينا (قطاع شرق)، ووكيل البطريركية بالإسكندرية القمص أبرآم إميل، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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