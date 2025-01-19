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القاهرة الإخبارية: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يدخل حيز التنفيذ

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القاهرة الإخبارية: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يدخل حيز التنفيذ

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 يناير 2025 11:35 صباحاً -  

أعلنت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عن دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ.

 في نفس السياق أكد مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي اليوم الأحد، أنه بحسب خطة إطلاق سراح المختطفين فإن وقف إطلاق النار للمرحلة الأولى في قطاع غزة سيدخل حيز التنفيذ عند الساعة 11:15 بتوقيت غزة.

وأعلنت القناة الـ12 الاسرائيلية، اليوم الأحد، تلقى جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر من القيادة العليا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

بدوره، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تسلمه رسمياً أسماء ثلاث أسيرات مقرر الإفراج عنهن اليوم من غزة، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية حالياً تقوم بدراسة التفاصيل.

وقام منسق قيادة العمليات الخاصة في جيش الإحتلال الإسرائيلي، العميد (احتياط) جال هيرش، بإطلاع عائلات المخطوفات على المستجدات من خلال ممثلي الجيش الإسرائيلي.

وطلب مكتب نتنياهو من وسائل الإعلام والجمهور عدم نشر تفاصيل القائمة، وممارسة الحذر اللازم، والحفاظ على خصوصية العائلات.

 

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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