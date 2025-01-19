حركة حماس: سلمنا الوسطاء أسماء الأسيرات الإسرائيليات الثلاث المقرر الإفراج عنهن

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 يناير 2025 11:35 صباحاً - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن حماس تسلم الوسطاء رسميا أسماء المحتجزات الإسرائيليات الثلاث اللاتي سيتم الإفراج عنهن اليوم.

طلبت حركة حماس، اليوم الأحد، من الوسطاء انسحاب جميع الطيران الحربي والمسير الإسرائيلي من أجواء قطاع غزة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام فلسطينية.

نشرت حركة حماس أسماء الأسرى الثلاثة الذين سيفرج عنهم ضمن الاتفاق الذي أعلن عنه الوسطاء ضمن الاتفاق مع اسرائيل، موضحة انها ستفرج اليوم الاحد عن المحتجزات الثلاث وهن رومي جونين (24 عاماً)، إميلي دماري (28 عاماً)، دورون شطنبر خير (31 عاماً).