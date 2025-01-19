ننشر أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم الأحد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 يناير 2025 11:34 صباحاً - نستعرض أسعار الأسماك فى بداية تعاملات الأحد 19 يناير 2025 فى سوق العبور ، حيث يضاف إلى السعر المعلن من 3 - 5 جنيهات على سعر الكيلو في أسواق الأسماك للتجزئة.

وقد سجل كيلو سمك البلطي 1 من سعر 72 إلى 74 جنيهًا .

●بلطى 2 من سعر 68 إلى 70 جنيهًا .

●بلطي أسواني من سعر 30 إلى 70 جنيهًا.

● بياض أملس 1 بلدى من سعر 100 إلى 150 جنيهًا

●بياض أملس 2 خليجى ـ بحيرة ناصر من سعر 40 إلى 90 جنيهًا.

●قراميط - شيلان من سعر 30 إلى 70 جنيهًا

●مكرونة سويسي من سعر 75 إلى 125جنيهًا.

●برانيس إسكندراني من سعر 75 إلى 125 جنيهًا

●(سبيط - كاليماري - سابيا) من سعر 200 إلى 340 جنيهًا

● دنيس من سعر 90 إلى 260 جنيهًا .

●جمبري جامبو من سعر 560 إلى 700 جنيه.

●جمبري1 من سعر 510 إلى 560 جنيهًا.

● جمبري2 من سعر 360 إلى 500 جنيه.

●جمبري من سعر 175 إلى475 جنيهًا.

● بوري 1 من سعر 120 إلى 180 جنيهًا.

● بوري 2 من سعر 90 إلى 110 جنيهات.

●سردين من سعر 60 إلى 90 جنيهًا .

●ماكريل مجمد من سعر 100 إلى 140 جنيهًا.