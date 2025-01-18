كشف حقيقة إدعاء سيدة فى الإسكندرية تعرضها للأعتداء لمنعها أشخاص من التعرض للكلاب الضالة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 يناير 2025 06:33 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف حقيقة تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى، تظهر خلاله سيدة ترتدى ملابس بها آثار دماء مدعيةً قيام بعض الأشخاص بالتعدى عليها بسلاح أبيض، محدثين إصابتها وذلك لقيامها بمنعهم من التعدى على بعض الكلاب الضالة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، وقيام سيدة آخرى بتصويرها وتوجيه النصح لها بالتوجه للمستشفى للعلاج.

بالفحص تبين عدم صحة الواقعة وأمكن تحديد وضبط السيدتين المشار إليهما، وبمواجهتهما إعترفتا بإختلاق الواقعة وقيام إحداهما بسكب مادة بلون أحمر على الآخرى الظاهرة بمقطع الفيديو لتبدو وكأنها ناتجة عن جرح، ونفيتا تعرضهما لثمة إعتداء أو رصدهما تعدى على الكلاب الضالة، وقيامهما بذلك للنصب على المواطنين والجمعيات المعنية بالحيوان من خلال كسب تعاطفهم للتبرع لها، بدعوى المساعدة فى علاج وإيواء الكلاب الضالة، وكذا تحقيق أرباح مادية من نسب المشاهدة العالية، وأقرتا بسابقة إفتعالهما وقائع مشابهة فى ذات الإطار.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .