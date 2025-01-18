صناع الحياة تشارك في القافلة التاسعة للتحالف الوطني المرتقب دخولها قطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 يناير 2025 06:33 مساءً -

أعلنت مؤسسة صناع الحياة مشاركتها في القافلة التاسعة للتحالف الوطني للعمل التنموي المرتقب دخول إلى قطاع غزة.

ونشرت المؤسسة مقطع فيديو على صفحتها على فيسبوك قالت إنه من استعدادات مؤسسة صناع الحياة لإرسال المساعدات لغزة.

وقالت حياة كريمة عبر فيسبوك: "مؤسسة حياة كريمة بتجهز لدخول القافلة التاسعة لغزة بأيد متطوعينا وبجهود متبرعينا، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، كان لينا الشرف نكون جزء من جهود التحالف منذ اندلاع الحرب على اهلنا في غزة تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس، ومستمرين ان شاء الله".

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كان سبّاقًا في إرسال قوافل الإغاثة إلى غزة منذ بداية الأزمة، مؤكدًا دوره الرائد في تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني.

وتأتي هذه القافلة استمرارًا لجهود التحالف في تقديم الدعم المُستدام للأشقاء في غزة، وتأكيدًا على التضامن المصري الكامل مع الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.

وسيتم تنسيق دخول المساعدات وتوزيعها بالتنسيق مع الجهات المعنية لتعظيم دور الموقف المصري الداعم للأشقاء في فلسطين بشكل عام وموقف المجتمع المدني المصري بشكل خاص الذي يعكس تدافر مؤسساته أولوية دعم أشقائنا.

يؤكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وقوفه الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، وأن هذه القافلة ما هي إلا امتداد لجهود مصر في دعم غزة، وتخفيف المعاناة عن أهلها، وأن مصر ستظل دائمًا سندًا وعونًا للأشقاء الفلسطينيين.