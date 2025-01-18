وزير الداخلية والقيادات الأمنية يسجلون كلمة شكر للرئيس السيسي في عيد الشرطة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 يناير 2025 05:28 مساءً - توجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يرافقه أعضاء المجلس الأعلى للشرطة اليوم السبت الموافق 18 الجارى إلى القصر الجمهورى بعابدين، لتسجيل كلمة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وذلك فى إطار الاحتفال بعيد الشرطة 2025.

وجاء نص الكلمة: السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية بأسمى معانى التقدير والاعتزاز.. يُشــرفنى والمجلس الأعلى للشــرطة بأن نتقدم لسيادتكم .. بأخلص مشاعر التهنئة وأطيب الأمنيات بدوام السداد.. بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لمعركة الإسماعيلية الخالدة.. والتى تجسد صفحةً ناصعةً فى سجل النضال الوطنى.. وزاداً لقيم الشرف والفداء تتوارثه الأجيال.. ولن يغيب عن رجال الشرطة متطلبات المرحلة الراهنة وتحدياتها.. فهم على ولائهم وعهدهم.. يمضون خلف قيادتكم الحكيمة يزداد حرصهم على أداء واجبهم المقدس.. ساهرين على إنفاذ القانون بكل حزم وحسم.. لا يترددون فى التضحية بأرواحهم.. ليأمن كل مواطن.. وتظلُ مصر أبد الدهر واحةً للأمن والاستقرار. وكل عام وســـيادتكم بخــير.