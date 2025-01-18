انعقاد الجولة الثالثة للمشاورات السياسية بين مصر ونيجيريا على المستوى الوزاري

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 يناير 2025 05:28 مساءً - استقبل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، يوم السبت ١٨ يناير ٢٠٢٥، السيد يوسف توجار وزير خارجية جمهورية نيجيريا الاتحادية، حيث عقدت الجولة الثالثة للمشاورات السياسية بين البلدين ولأول مرة على المستوى الوزاري، بمشاركة د. هاني سويلم وزير الموارد المائية والري والسيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطى اشاد خلال المشاورات بالعلاقات الوثيقة التى تجمع مصر ونيجيريا، والتى تتمتع بتنوع مجالات التعاون الثنائي السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية، منوهاً إلى الأهمية التي توليها مصر لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بما يتناسب مع ريادة البلدين في القارة ووضعهما ضمن أكبر الاقتصادات في أفريقيا. وأشار إلى المسئولية الملقاة على عاتق الدولتين لتطوير آفاق التعاون بينهما كنموذج متميز للتعاون الإقليمي والتكامل القاري.

أوضح الوزير عبد العاطي على أن عقد جولة المشاورات السياسية يتيح الفرصة للتعرف على مختلف مجالات التعاون الواعدة لتحقيق نقلة نوعية في العلاقات الثنائية والإسهام في ترفيعها، بما يعكس توافر الإرادة السياسية لدى الجانبين وحرصهما على تعزيز التنسيق بينهما في كافة محاور التعاون الثنائي والقضايا متعددة الأطراف، خاصة فيما يتعلق بمسائل السلم والأمن الإقليميين، خاصة وأن مصر ونيجيريا يواجهان تحديات مشتركة وفى مقدمتها اتساع نطاق خطر الإرهاب عابر الحدود.

كما أكد السيد وزير الخارجية على أهمية دور البلدين في تطوير أداء الاتحاد الأفريقي لخدمة تطلعات الشعوب الأفريقية وتحقيق الاستقرار والسلام والتنمية المستدامة، مشدداً على ضرورة استمرار التشاور بين الجانبين لتطوير أجندة الاتحاد لاسيما فى تعزيز الحوكمة وموضوعات الميزانية والإدارة وانتخابات هيئة المفوضية، فضلاً عن نشر بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة في الصومال.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المشاورات شهدت تبادل للرؤى بشأن الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفى مقدمتها الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي، وأمن الملاحة البحر الأحمر، والصومال، والسودان. واستعرض الوزير عبد العاطي الجهود الحثيثة التى بذلتها مصر للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والأسرى، مشددا على ضرورة تنفيذ كافة بنوده خلال المراحل التنفيذية.

في ختام جولة المشاورات، تم التوقيع بين الجانبين على إعلان مشترك بمناسبة انعقاد جولة المشاورات السياسية الثالثة بين مصر ونيجيريا بالقاهرة، كما تم التوقيع على اتفاق لإعفاء متبادل من تأشيرات الدخول للبلاد لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية.