حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 يناير 2025 05:28 مساءً - أول فبراير المقبل بدء تطبيق مواعيد الفتح الرسمية لقاعات العرض الرئيسية والأماكن المسموح بزيارتها بالمتحف المصري الكبير ومع استمرار التشغيل التجريبي الحالي

- الفتح صيفاً وشتاءً طوال أيام الإسبوع من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً ... وحتى الساعة الرابعة عصراً خلال شهر رمضان المبارك

... والفتح المسائي يومي السبت والأربعاء من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً

تبدأ، هيئة المتحف المصري الكبير، مع بداية شهر فبراير المقبل، في تطبيق مواعيد الفتح الرسمية الجديدة لقاعات العرض الرئيسية والمناطق التي تشهد تشغيلاً تجريبياً بالمتحف، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس إدارة هيئة المتحف في جلسته الأخيرة وفي ضوء استمرار التشغيل التجريبي الحالي بالمتحف.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، إلى أن هذه المواعيد ستكون صيفاً وشتاءً طوال أيام الإسبوع من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً، وستكون حتى الساعة الرابعة عصراً خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف أن المتحف سيشهد فتحاً مسائياً يومي السبت والأربعاء من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً.

وفي سياق متصل، سيقوم المتحف أيضاً بالبدء في تنفيذ قائمة الاعفاءات والتخفيضات المختلفة في تذاكر دخول المتحف التي اعتمدها مجلس الإدارة في جلسته الأخيرة.

جدير بالذكر أن هذه القرارات كان قد تم مناقشتها والموافقة عليها خلال الجلسة الأخيرة لمجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير الذي ترأسه السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار منذ أيام ويعد أول اجتماع للمجلس بعد تعيين الدكتور أحمد غنيم كأول رئيس تنفيذي لهيئة المتحف.