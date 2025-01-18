قوات حرس الحدود تضبط عددا من المهربين وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 يناير 2025 05:28 مساءً - استمراراً لتنفيذ توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتكثيف أعمال تأمين الحدود على كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، نجحت قوات حرس الحدود فى ضبط عدد من المهربين وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة (الحشيش والأفيون والهيدرو) أثناء محاولة تهريبها لداخل الدولة، وضبط عدد من العربات المستخدمة فى أعمال التهريب، وكميات من الأسلحة والذخائر، وقد تم إحالة المضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.



وتواصل قوات حرس الحدود جهودها المكثفة لإجهاض كل المحاولات التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى على كل حدود الدولة المصرية.