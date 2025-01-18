وزير الأوقاف: نعمل على الارتقاء بالأداء العلمي والدعوي لتحقيق رسالة مستنيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 يناير 2025 04:31 مساءً - عقد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اجتماعًا مع الشيخ حسن عبد البصير، مدير مديرية أوقاف مطروح، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الشيخ خالد خضر، رئيس القطاع الديني بالوزارة؛ والدكتور عبد الرحيم عبد اللاه، مساعد وزير الأوقاف للإصلاح الإداري؛ والأستاذ رفيق القاضي، مدير عام المكتب الفني.

استهدف الاجتماع تعزيز الانضباط الإداري والدعوي في مديرية أوقاف مطروح، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها الوزير دوريًّا مع مديري المديريات؛ لمتابعة الأداء في مختلف المديريات.

رحب وزير الأوقاف بمدير المديرية، وناقش معه أوضاع العمل داخل المديرية والتحديات الحالية وسبل مواجهتها؛ ضمانًا لاستمرار العمل بكفاءة، ووضع حلول عملية لتذليل العقبات بما يسهم في جودة الأداء.

شدد الوزير على أهمية الانضباط الإداري والدعوي، موضحًا ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل، ومعلنًا عن قرب اعتماد مدونة السلوك الوظيفي وتطبيقها لضمان تقديم خدمات تتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية.

أكد الدكتور أسامة الأزهري أهمية محافظة مطروح ضمن المحافظات الحدودية باعتبارها جزءًا من بوابة مصر الغربية، وارتباطها المباشر بالأمن القومي، وباعتبارها خط الدفاع الأول الصَّاد لأي اختراق لحدودها، الأمر الذي يوجب توجيه أقصى الاهتمام إليها وإلى أبنائها بتكريس هويتهم وانتمائهم للدولة وغرس المكون الثقافي في قلوب أبنائها؛ لينشأ هواهم وتتربى عقولهم على المزاج المصري وعلى الولاء لمصر والانتماء إليها، بما يبني حصون أمن من قوى ناعمة تشكل السند الأساسي للقوى المصرية الصلبة، مؤكدًا أن الوزارة تولي العمل الدعوي وتطوير الخطاب الديني في المحافظات الحدودية اهتمامًا خاصًّا.

وأكد الوزير أن الاعتناء بأبنائه من الأئمة علميًّا وفكريًّا والحرص على جودة مظهرهم وسلوكهم أولى اهتماماته؛ تعزيزًا للقيم السلوكية التي تليق بمسئولياتهم ودورهم الدعوي.

وكلف الوزير مدير المديرية بضرورة التواصل المستمر مع الإدارات الفرعية، والتنسيق الكامل مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، مشددًا على أهمية العمل المشترك لبناء الإنسان المصري على أسس وطنية وثقافية راسخة.

اختتم الوزير الاجتماع بتأكيد أهمية اللقاءات الدورية مع مديري المديريات لإسهامها في تعزيز التواصل، ومتابعة تنفيذ استراتيجيات الوزارة بما يخدم الوطن والإنسان وفق أعلى معايير الجودة والتميز.