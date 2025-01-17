"الشبورة الكثيفة تربك الطرق "الأرصاد تحذر من طقس غامض وتغيرات مرتقبة غدًا السبت

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أحمد جودة - القاهرة - "الشبورة الكثيفة تربك الطرق "الأرصاد تحذر طقس غامض وتغيرات مرتقبة… الأرصاد تصدر تحذيرات عاجلة الشبورة الكثيفة تُربك الطرق والرياح تتحدى البحار.

تعرف على تفاصيل حالة الطقس غدًا السبت

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المرتقبة غدًا السبت، 18 يناير 2025، محذرةً من ظواهر جوية قد تؤثر على الحياة اليومية وحركة التنقل.

وأشارت الهيئة إلى استمرار الشبورة المائية الكثيفة صباحًا، والتي تصل إلى حد الضباب على مناطق شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مما يؤدي إلى انعدام شبه كامل للرؤية الأفقية في بعض المناطق.

اضطراب بحري وتحذير من القيادة في طقس غدًا السبت

وأفادت الأرصاد أن حركة الملاحة البحرية ستشهد اضطرابًا ملحوظًا، خاصة في البحر الأحمر وخليج السويس والعقبة، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و60 كم/ساعة، مع ارتفاع للأمواج يصل إلى 3.5 متر.

وأوصت بتجنب الإبحار خلال هذه الفترة حرصًا على سلامة السفن.

حالة الطقس

طقس متقلب بين النهار والليل إليك توقعات الطقس غدا السبت

وأوضحت الهيئة أن البلاد ستشهد طقسًا معتدلًا نهارًا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، مائلًا للدفء على شمال الصعيد، ودافئًا في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما ليلًا، فسيكون شديد البرودة، ويصل إلى حد الصقيع على المزروعات بوسط سيناء.

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رياح نشطة وأجواء باردة في طقس الغد السبت

نشاط الرياح مستمر على مناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء على فترات متقطعة، ما يزيد الإحساس ببرودة الأجواء ليلًا.

وحثت الأرصاد المواطنين على اتخاذ الحيطة، خاصةً السائقين، بسبب تأثير الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة المتوقعة في طقس غد السبت

✓ القاهرة والوجه البحري: العظمى 20، الصغرى 12.

✓ السواحل الشمالية: العظمى 20، الصغرى 11.

✓ شمال الصعيد: العظمى 23، الصغرى 10.

✓ جنوب الصعيد: العظمى 29، الصغرى 15.

و في ظل الأجواء الغامضة تناشد الأرصاد الجوية الجميع بالالتزام بتعليماتها لضمان السلامة، وتجنب التنقل إلا عند الضرورة خلال فترة الشبورة الكثيفة التي تضرب البلاد في الأيام المقبلة.