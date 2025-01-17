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القاهرة الإخبارية: اصطفاف شاحنات المساعدات بالعريش استعدادا لدخولها غزة

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القاهرة الإخبارية: اصطفاف شاحنات المساعدات بالعريش استعدادا لدخولها غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 يناير 2025 05:33 مساءً - أكد موفد قناة القاهرة الإخبارية اصطفاف مئات شاحنات المساعدات بمدينة العريش المصرية استعدادا لدخولها إلى قطاع غزة، حيث تحمل العديد من المواد الغذائية والخيام وجميع المستلزمات ومقومات الحياة الأساسية لقطاع غزة.

 

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية، أن هناك استعدادات مكثفة للدولة المصرية بمحافظة شمال سيناء، تمهيدا لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة واستعدادات مكثفة في محافظة شمال سيناء تمهيدا لفتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح، مشيرا إلى أن المستشفيات المصرية في شمال سيناء على أتم استعداداتها لاستقبال الأشقاء الفلسطينيين.

 

 

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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