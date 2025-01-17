موفد القاهرة الإخبارية: مستشفيات سيناء على أتم استعداداتها لاستقبال مصابى غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 يناير 2025 05:33 مساءً - قال همام مجاهد، موفد قناة القاهرة الإخبارية من العريش، إن هناك مئات الشاحنات المليئة بالمساعدات الإنسانية في مدينة العريش في انتظار الدخول إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن كان هناك فرحة غامرة من قبل السائقين عندما استعموا للأنباء التي تتحدث عن فتح معبر رفح مرة أخرى يوم الأحد القادم وبالتالي هم في أتم الاستعداد من أجل دخول هذه الشاحنات المصرية.

وأضاف «مجاهد»، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن شاحنات المساعدات الإنسانية تحمل المواد الغذائية الأساسية وجميع الأولويات التي يريدها قطاع غزة، مؤكدًا على أن المستشفيات المصرية في سيناء على أتم استعداداتها لاستقبال المصابين من قطاع غزة.

وتابع: « المستشفيات المصرية في سيناء استقبلت مئات الجرحى الفلسطينيين قبل غلق معبر رفح»، مشيرًا إلى أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة سيزور غدًا مستشفيات سيناء لتفقد المنظومة الصحية وغرف العمليات المطلوب تجهيزها من أجل استقبال الجرحى الفلسطينيين.