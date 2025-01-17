رسالة خطية من الرئيس السيسى إلى نظيره الكينى يسلمها سفير مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 يناير 2025 02:33 مساءً - سلم سفير مصر بكينيا وائل نصر الدين عطية، اليوم، الجمعة رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس الكيني وليام روتو، وذلك بمقر الرئاسة الكينية.

ونقل السفير - خلال اللقاء - تقدير مصر لدور كينيا المحوري في منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، وفي دفع اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وثمن النمو المضطرد لحجم التجارة البينية على ضوء العضوية المشتركة بتجمع الكوميسا؛ حيث بلغ عام 2024 حوالي 800 مليون دولار أمريكي، وصارت مصر تحتل المرتبة العاشرة كأكبر شريك تجاري لكينيا، وثاني أكبر مستورد للشاي الكيني، مؤكداً ترحيب مصر بزيادة التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين.

من جانبه، طلب الرئيس ويليام روتو نقل تقديره البالغ لأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورغبته في تعزيز العلاقات مع مصر والاستفادة من الخبرات المصرية في قطاعات الزراعة والري والصحة والصناعة والطاقة النظيفة والمتجددة والبنية التحتية.

وتناول اللقاء عدداً من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل الارتقاء بمستوى التجارة والتنسيق السياسي بين البلدين، استناداً إلى عمق التاريخ المشترك بين البلدين والمصالح المشتركة.