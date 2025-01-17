إعلام إسرائيلي: الإفراج عن 600 فلسطيني تجاوز اعتقالهم 15 عاما ضمن الصفقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 يناير 2025 02:33 مساءً - أفادت وسائل إعلام إسرائيلي نقلا عن مصادر بأن أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم بموجب اتفاق غزة ستنشر مساء السبت، وسيتم نقل الأسرى المفرج عنهم إلى معتقل عوفر ومن هناك إلى مناطق مختلفة، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

كما تحدث اعلام إسرائيلي عن أنه سيفرج عن 600 أسير فلسطيني تتجاوز مدة اعتقالهم 15 عاما في إطار صفقة التبادل وعدد الأسرى المحكوم عليهم بالمؤبد الذين سيفرج عنهم في إطار الصفقة يبلغ 290، وسيفرج في إطار صفقة التبادل عن ألف من سكان قطاع غزة اعتقلوا خلال العملية البرية.