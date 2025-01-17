رسميا..بدء تسجيل استمارة الثانوية العامة 2025 بداية من الاحد المقبل (التفاصيل الكاملة)

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أحمد جودة - القاهرة - الثانوية العامة، تسجيل استمارة الثانوية العامة 2025، موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2025.

رسميا.. بدء تسجيل استمارة الثانوية العامة بداية من الاحد المقبل( التفاصيل الكاملة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد بداية تسجيل استمارة الثانوية العامة 2025، وخطوات وطرق التقديم لخوض الامتحانات، وذلك خلال بيان رسمي كانت قد أصدرته الوزارة، يوم أمس الخميس الموافق 16 يناير 2025.

موعد بداية ونهاية تسجيل استمارة الثانوية العامة 2025

استمارة الثانوية العامة 2025

كما أكدت الوزارة خلال البيان عن إتاحة تسجيل بيانات استمارة الثانوية العامة 2025، بداية من يوم أمس الخميس 16 يناير حتى منتصف ليل الخميس الموافق 20 فبراير 2025.

وأوضحت الوزارة أن توجيهات الوزير محمد عبداللطيف، كانت واضحة بمنح الطلاب الفرصة الكاملة والكافية من الوقت لتسجيل بيانات استمارة الثانوية العامة 2025، كما حرصت الوزارة على توضيح الخطوات وطرق التقديم أمام جموع الطلاب وأولياء أمورهم، من باب التيسير عليهم.

رابط تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن رابط التسجيل الإلكتروني لاستمارة الثانوية العامة 2025 سيكون من خلال موقع وزارة التربية والتعليم ، حيث سيكون متاح للطلاب بداية من يوم الاربعاء الموافق 15 من شهر يناير الجاري 2025، علي أن تستمر فترة تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة لمدة شهر تقريبًا حتي يتمكن جميع الطلاب للتسجيل.

طرق تسجيل إستمارة امتحانات الثانوية العامة 2025

استمارة الثانوية العامة 2025

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه يتم تسجيل استمارة امتحانات الصف الثالث الثانوي من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم، لذلك يجب علي طلاب الصف الثالث الثانوي الراغبين في التقديم لخوض امتحانات الثانوية العامة 2024\2025 تسجيل بياناتهم.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن خطوات التقدم لاستمارة الثانوية العامة 2025 وحفظ البيانات وطباعتها، والتي بموجبها يخوض الطلاب امتحانات الثانوية العامة 2025.

كما نوهت الوزارة بموعد تسليم استمارة الثانوية العامة 2025 الإلكترونية للمدارس، وذلك بداية من يوم الأحد 9 فبراير المقبل، حتى يوم الخميس الموافق 27 فبراير 2025 .

كما شددت الوزارة على ضرورة التأكد من أن استمارة الثانوية العامة 2025، موضح بها جميع المواد التي سيؤدي الطالب امتحانه فيها، كما ورد بمواد الامتحان (للنظامين الجديد والقديم)، موضحة كل خطوات مراجعة الاستمارة، على النحو التالي:

الدخول لتسجيل البيانات عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم من هنــــــــــا.

طباعة استمارة الثانوية العامة 2025 التي تم تسجيلها، وذلك من الموقع الإلكتروني.

تسليم استمارة الثانوية العامة 2025 الإلكترونية بكل مشتملاتها، إلى مسؤول شؤون الطلبة بالمدرسة طبقا لما قام بتسجيله إلكترونيا.

تسليم أصل شهادة ميلاد (كمبيوتر).

تسليم صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للطالب.

تسليم 3 صور حديثة للطالب مقاس 4 في 6 سم على أن تكون مطابقة للصورة الموجودة بالاستمارة الإلكترونية مدون عليهم اسم الطالب كاملا أسفل الصورة وخلفها طبقا لشهادة الميلاد، وتختم من الخلف بخاتم شعار الجمهورية.

التزام الطالب وولى أمره بالتوقيع على الإقرار المرفق بمشتملات استمارة الثانوية العامة 2025، والخاص بعدم حيازة المحمول أو أي أجهزة إلكترونية أخرى داخل لجنة سير الامتحان.

تعتمد المدارس استمارة الثانوية العامة 2025، بمشتملاتها لجميع الطلاب وكشوف (150 د امتحانات) المطبوعة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة بعد مراجعتها.

موعد بداية امتحانات الثانوية العامة 2025

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2025 بداية من يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025 المقبل.