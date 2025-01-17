وزير الخارجية في لقاء مع أسوشيتدبرس: مصر تهدف لفتح معبر رفح في أقرب وقت

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 يناير 2025 01:35 مساءً - دعا وزير الخارجية بدر عبد العاطى إسرائيل وحماس إلى تنفيذ خطة وقف إطلاق النار دون أى تأجيل، مكثفا الضغط على رئيس الوزاء الإسرائيلي.

وفى مقابلة مع وكالة أسوشيتدبرس، رفض عبد العاطى التعليق على مزاعم نتنياهو بأن حماس تراجعت عن بعض التعهدات فى الاتفاق، لكنه قال إن الاتفاق تم التوصل إليه بفضل المشاركة العميقة من قبل الوسطاء المصريين الأمريكيين والقطريين، ومنهم مسئولون من إدارة الرئيس الأمريكى القادم دونالد ترامب.

وقال عبد العاطى لأسوشيتدبرس: لدينا اتفاق، والأمر شديد الأهمية الآن هو البدء فى تنفيذه، لافتا إلى أن ما يقومون بهد هو الضغط للحصول على موافقة نهائية وتنفيذ بدون أى تأجيل.

وقالت الوكالة الأمريكية إن مصر كانت وسيطا رئيسيا بين إسرائيل والفلسطينيين لسنوات ولاعبا رئيسا فى مفاوضات وقف إطلاق النار.

ومن المفترض أن تكون القاهرة مكان المحادثات المستمرة بين الولايات المتحدة وقر ومصر بشأن تنفيذ الاتفاق.

وقال عبد العاطى إنه من المقرر أن تبدا المحادثات قريبا، وأن الوسطاء سيكون لديهم غرفة عمل تشرف على الاتفاق فى القاهرة.

وقال عبد العاطى: نحن ملتزمون تماما بتنفيذ التزاماتنا ونتوقع من الآخرين أن يفوا بالتزاماتهم.

وأشار وزير الخارجية إلى أن السلطة الفلسطينية التى تحكم الضفة الغربية هى الكيان الفلسطينى المناسب لحكم غزة ما بعد الحرب.

وقال عبد العاطى: علينا العمل لتمكين السلطة الفلسطينية، مضيفا أن مصر مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة لتمكين الفلسطينيين والشرطة الفلسطينية من أجل توفير الأمن فى غزة.

وتابع قائلا إن الحل الوحيد للصراع الفلسطينى الإسرائيلى هو تأسيس دولة فلسطينية مستقلة تشمل الضفة الغربية وغزة.

وفيما يتعلق بمعبر رفح، قال عبد العاطى إن مصر تهدف إلى فتحه فى أقرب وقت للسماح بدخول 600 شاحنة يوميا لأن الناس يتضورون جوعا على الارض.

وأوضح الوزير أنه لا يزال يجرى العمل على الترتيبات، لكن مصر ترحب بعودة المراقبين المدنيين من الاتحاد الأوروبى.

وقد أكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية الخميس أن بروكسل تبحث عودة إلى المعبر.

وقال مسئولون بمصر إنه من المتوقع أن تصل بعثة من الاتحاد الأوروبى الأسبوع المقبل. وقال عبد العاطى إن وجود الاتحاد الاوروبى سيكون له أهمية كبيرة.